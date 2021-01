Student geschiedenis Florian Vermeersch: "Ik krijg vrije rol in klassiekers"

Wie is Florian Vermeersch?

"Degenkolb heeft me geleerd dat je in klassiekers altijd moet blijven rijden"

4e in de Brussels Cycling Classic, 5e op het BK tijdrijden, 9e in de BinckBank Tour en 13e in Gent-Wevelgem. Florian Vermeersch heeft zijn debuut bij de profs vorig najaar niet gemist.

"Ik was zelf ook verrast dat ik af en toe kon meedoen in de finale van zulke koersen", vertelt de 21-jarige Vermeersch.

"Het was wel een voordeel dat ik vorig jaar in de schaduw van kopmannen Gilbert en Degenkolb rustig kon voortwerken. Er werden geen resultaten verwacht van mij."

"Ik heb ook veel bijgeleerd van de ervaren mannen. Degenkolb vertelde me dat je in een klassieker altijd alles moet blijven geven, ook al zit je in een verloren positie. Want in een klassieker kan er veel gebeuren."