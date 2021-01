Primeur in NFL: Sarah Thomas wordt de eerste vrouwelijke scheidsrechter tijdens de Super Bowl

Voor Sarah Thomas, 47 jaar, is het de derde primeur. In 2015 werd ze de eerste vrouwelijke ref in de NFL en in 2019 mocht ze als eerste vrouw een wedstrijd in de play-offs in goede banen leiden.

De 55e Super Bowl wordt dit jaar in Tampa Bay in Florida gespeeld op 7 februari, wellicht zonder publiek door de coronacrisis.

Vorig seizoen waren de Kansas City Chiefs de beste in de finale tegen de San Francisco 49ers.