Organisator Londen 2012: "Spelen in Tokio dit jaar lijken me onwaarschijnlijk"

Oorspronkelijk waren de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad vorige zomer voorzien, maar door de coronacrisis werd Tokio 2020 met een jaar uitgesteld. Volgens Mills is het helemaal niet ondenkbaar dat de Spelen in Tokio geannuleerd worden.



"Wanneer ik van hier de pandemie over heel de wereld aanschouw, in Zuid-Amerika, in Noord-Amerika, in Afrika en in Europa, dan lijkt het onwaarschijnlijk dat ze kunnen plaatsvinden", zegt Keith Mills.

"Als ik in de plaats was van het organisatiecomité in Tokio, dan zou ik plannen maken voor een annulering", zei Mills. "En ik ben er zeker van dat ze zulke plannen hebben."

De knoop zal niet meteen doorgehakt worden, aldus Mills. "Ik denk dat ze tot de laatste minuut zullen wachten in het geval dat de situatie dramatisch verbetert en de vaccinaties sneller worden uitgerold dan verhoopt. Het is een moeilijke beslissing. Ik zou niet graag in hun schoenen staan."

Een forse stijging van het aantal besmettingen in en rond Tokio doet steeds meer de vraag rijzen of de Spelen dit jaar kunnen plaatsvinden in Tokio. Vorige week liet een invloedrijke Japanse minister verstaan dat geen enkel scenario wordt uitgesloten.

Maandag benadrukte premier Yoshihide Suga dat een annulering niet op tafel ligt. "We gaan er alles aan doen om de pandemie zo goed mogelijk onder controle te krijgen. De Spelen moeten het bewijs worden dat de mensheid het coronavirus heeft overwonnen", verklaarde hij.