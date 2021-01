NBA: Harden slaat weer toe bij Brooklyn, Warriors dichten Lakers-kloof

Harden was sowieso ook de eerste Net die in zijn 1e 2 duels voor het team 30 punten of meer kon scoren. Gisteren deed hij daar nog 4 rebounds bij. Giannis Antetokounmpo had net als Harden 34 punten (naast 12 rebounds en 7 assists), maar de vedette van Milwaukee kon niet rekenen op een maatje als Kevin Durant.

Durant gooide ook 30 punten door de ring, waarvan de beslissende driepunter op 36 seconden van het einde: 125-123. Het was een dubbeltje op zijn kant: in het laatste quarter ging de leiding 10 keer in andere handen over. Met 13 punten in de laatste 12 minuten trok Harden zijn nieuwe team mee over de streep.

"The Beard" was de eerste speler in de NBA-geschiedenis die minstens 30 en 10 liet noteren in de statistieken in zijn 1e 2 duels voor een nieuw team. Zaterdag tegen Orlando haalde hij 32 punten, 12 rebounds en 14 assists.

Durant maakte voor de 4e keer in 5 duels +30 punten, zijn driepunter hielp Brooklyn aan een 4e zege op een rij en maakte een eind aan 8 thuisnederlagen tegen Milwaukee.

De Bucks, die de 1e plaats moeten afstaan aan Boston, hadden even goed nog kunnen winnen, maar de buzzer-poging van Khris Middleton (25 ptn) rolde over de ring en viel eraf.