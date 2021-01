Maxime Monfort: "Ik voel me nog renner, maar wil niet meer aan hun tafel zitten"

"De Weert heeft heel goed werk geleverd als performance manager"

"We hebben bij Lotto-Soudal een nieuwe diëtist aan boord gehaald, een nieuwe psychologe en iemand die zich focust op de fietspositie. Op al die vlakken kunnen we nog een winstmarge maken."

Monfort volgt eigenlijk Kevin De Weert op als performance manager. "Hij heeft heel goed werk geleverd. De Weert was heel intensief bezig met het materiaal. Ik zal me ook met andere dingen bezighouden dan het materiaal."

"Als performance manager moet ik de ploeg in het algemeen sterker maken. Dat gaat dan over training, technologie enzovoort", vertelt Monfort. "Het is heel plezant."

"De vele neoprofs? Budgettair, maar het zijn ook goede renners"

"Als 2 of 3 van de 9 jongeren tot de wereldtop behoren, dan is het meer dan een succes. Dat zal enkele jaren duren. We zullen hen zo goed mogelijk proberen te begeleiden."

"We hebben grote namen in de ploeg, maar we denken ook aan de toekomst. Onze neoprofs kaderen in dat proces."

"Maar ik voel me ook nog renner. Deze week was er tijdens een maaltijd geen plaats meer aan de tafel van de staf. Ik heb toen even bij de renners gezeten. Dat was super."

"Ik richt me volledig op mijn taak als performance manager en ploegleider", zegt Monfort. "Ik wil niet meer aan de tafel van de renners zitten tijdens het middag- of avondeten."

Monfort is met zijn 38 lentes even oud als Philippe Gilbert en maar enkele jaren ouder dan een paar andere renners bij Lotto-Soudal. Nu moet Monfort die renners als performance manager/ploegleider zeggen hoe het moet. Is dat gemakkelijk of moeilijk?

Monfort: "Had nooit het gevoel dat sfeer niet goed was"

Vorig jaar stond in de kranten dat de sfeer niet goed zat in het team. Wat was daar van aan en is het nu beter?

"Ik vond die artikels vreemd, want ik had nooit echt het gevoel dat de sfeer niet goed was. De sfeer is nu veel beter, zelfs al was die vorig jaar niet slecht. De sfeer is dus gewoon nóg beter."

Monfort gebruikt de nieuwe diëtist als voorbeeld. "Hij is volledig nieuw in de ploeg en kende niemand. Nadat hij hier 5 dagen had opgetrokken met de ploeg, heeft hij mij een bericht gestuurd. "Bedankt voor de familiale sfeer. Het was echt top", schreef hij."