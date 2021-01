Joos: "Dit Juventus schrijf ik af voor de titel én de Champions League"

Milaan heerst over de Serie A. Milan en Inter staan los in het klassement en afgelopen zondag werd ook op het veld het klasseverschil met het al jaren ongenaakbare Juventus pijnlijk duidelijk. "Het was niet dat Inter fenomenaal speelde, maar de onmacht van Juventus was schrijnend", zegt Filip Joos.

De 2-0-zege van Inter tegen Juventus was oververdiend voor de ploeg van Romelu Lukaku. "Het was belachelijk wat Juventus op de mat legde. Een drama. Inter heeft zeer verdiend gewonnen met een fantastische Barella, een goede Bastoni ook, een gewoon goede Lukaku en een Lautaro, die niet eens top was", zegt Filip Joos. "Het was niet dat Inter fenomenaal speelde, maar de onmacht van Juventus was schrijnend. Ze speelden zonder Dybala, een speler die toch iets kan forceren. Van Morata ben ik nooit fan geweest, echt nooit. Alleen als hij echt ruimte heeft, dan kan hij van belang zijn en hij is goed met het hoofd, maar met de rug naar doel is hij een drama. Als iemand ooit nog twijfelt tussen Morata of Lukaku.... ."

"Ook een middenveld met Betancur en Rabiot is te weinig power, te weinig grinta. Ik zie Betancur nochtans graag voetballen. Tactisch is Juventus ook afgetroefd. Inter stond beter en dat was uitgetekend op de tekentafel van Antonio Conte." "Het is ook geen toeval dat het de eerste goeie match van Vidal was voor Inter. Dat is allemaal een bewijs dat Juve nergens was. Het was bijna mooi om te zien hoe Ronaldo niet opgaf bij Juve en aan de kar trok, maar dat de ploeg een probleem heeft." "Kijk ook naar Ramsey, een goede speler, maar niet iemand die Juve nog naar een hoger niveau kan tillen. Het is niet voor niets dat alle ploegen in Engeland daar vanaf bleven. De duels tussen Lukaku en Chiellini waren wel heerlijk om naar te kijken."

"We wisten al dat Inter de voornaamste titelkandidaat was"

Juventus staat bijna halfweg de competitie op 10 punten van Milan en op 7 punten van Inter. Een tiende titel op rij is veraf voor Juventus. "Als je het zondag zag, kan het bijna niet dat er voor Juve een titel bijkomt." "Ze hebben wel maar twee keer verloren (tegen Fiorentina en Inter) , maar al veel te veel gelijkgespeeld. Het zat er echt wel aan te komen. Vorig jaar pakten ze de titel al met het minste punten van de negen titels. Het kalft af."

"Ronaldo maakt met zijn goals veel goed, maar zorgt er tegelijk voor dat je maar op 1 manier kan spelen. Het moet in functie van hem en met die manier kan je een tegenstander niet onder druk zetten. Inter is op geen enkel moment in verlegenheid gebracht. Vooral hoe het middenveld gedomineerd werd door Inter en vooral met Barella, maar dat is echt een fenomeen."

"De match heeft niet voor nieuws gezorgd. We wisten al dat Inter de voornaamste titelkandidaat is, maar anderzijds is Inter wel Inter. Ze zijn kampioen in zichzelf in de voet schieten. Ze zijn er nog niet. Binnenkort is het de Milanese derby en als Inter die verliest is het verschil 6 punten."

"Maar dat Juve nog meedoet, dat kan in principe niet meer. Ik zie ze geen perfecte terugronde spelen. Het gaat zelf moeten opletten tegen Porto in de Champions League als ze zo spelen als tegen Inter. Tenzij ze nog twee top middenvelders aankopen, schrijf ik Juve af voor de titel en de Champions League."

"Pirlo is misschien een icoon van mooi voetbal, maar dat was er niet aan te zien."