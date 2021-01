Israel Start-Up Nation wil snelle vaccinatie: "Al willen we niet voorkruipen"

Ondertussen is in Israël al een kwart van de bevolking gevaccineerd tegen het coronavirus. Sylvan Adams wil liever niet te lang meer wachten. "Het is voor ons heel belangrijk om met ons team het fietsen in Israël te promoten", aldus de flamboyante teameigenaar.

In Israël wordt het vaccin van Moderna en Pfizer gebruikt en op dit moment wordt bestudeerd of de renners van de Israëlische WorldTour-ploeg kunnen gevaccineerd worden.