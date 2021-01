Hilaire Van der Schueren: "Rit winnen in een grote ronde en top 8 in een monument"

"Ondanks hoger budget zijn we nog altijd 1 van de kleine broertjes"

Na jaren op ProContinentaal niveau snijden Hilaire van der Schueren en Intermarché-Wanty-Gobert het seizoen straks aan als een WorldTour-team. Hoe uit het verschil zich tussen een ProContinentale ploeg en een WorldTour-ploeg?

"Qua budget verschilt dat een paar miljoen euro's (met dank aan de nieuwe hoofdsponsor Intermarché). Ondanks een hoger budget zijn we nog altijd een van de kleine broertjes in de WorldTour."

"Als WorldTour-ploeg moet je ook een performance manager hebben. We hebben daarom Aike Visbeek aangetrokken, die bij Sunweb en de opleidingsploeg SEG Racing Academy heeft gewerkt", zegt Van der Schueren.

"We hebben sinds dit jaar ook een diëtiste fulltime in dienst. Daarnaast hebben we ook 4 à 5 verzorgers extra en evenveel mecaniciens."

"De ploeg is groter geworden en dat moet, omdat we nu veel meer wedstrijden (van een hoog niveau) zullen rijden. We zullen bijvoorbeeld veel meer in Italië koersen. Onze nieuwe ploegleider Valerio Piva is de ideale man om die wedstrijden voor zijn rekening te nemen, want hij is een Italiaan."