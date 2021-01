Greg Van Avermaet wil in 2021 "3 keer top zijn": "Naar AG2R gekomen voor resultaten"

"Ben naar AG2R gekomen om resultaat te rijden"

"Met Oliver Naesen, mezelf en Bob Jungels hebben we drie sterke mannen voor de klassiekers. Op papier is het team heel sterk, maar we zullen het moeten bewijzen in de wedstrijden zelf."

Qua klassieke kern gaat Van Avermaet erop vooruit in vergelijking met CCC. "Dat was ook de bedoeling van het team. Ze hebben 11 nieuwe renners aangetrokken om iets meer te focussen op de klassiekers in plaats van de grote ronden. Het tijdperk-Bardet is hier voorbij."

"Er is nog altijd een groot geloof in mij, anders had ik hier geen contract gekregen tot en met 2023. Het is leuk om in een totaal nieuwe omgeving terecht te komen met veel nieuwe gezichten. Ik ben heel tevreden met mijn keuze."

Wat doet de nieuwe omgeving van AG2R met Van Avermaet, toch een man van vele oorlogen? "Het deed deugd om van lucht te veranderen. Op zich heb ik al veel meegemaakt en ik maak me er niet te druk meer in."

"Ik wil dit seizoen drie keer goed zijn"

Van Avermaet is één van de regelmatigste renners van het peloton. Dat is ook het plan in 2021. "Mijn regelmaat is altijd mijn sterke punt geweest, dat weten de mensen ook van mij. Ik win misschien niet veel wedstrijden, maar ik ben er wel altijd bij. Ik hoop dat dat niet verandert."

"Ik wil vooral op hoog niveau rijden en finales rijden. Door mijn valpartij heb ik toch redelijk wat koersen gemist. Nu hoop ik op een normaal jaar met veel wedstrijden."

De Ronde van Vlaanderen winnen blijft de grote droom voor de uittredende olympische kampioen. "Dat is nog altijd niet veranderd. Ik maak daar ook geen geheim van. De RVV is de mooiste koers om te winnen, maar het maakt niet veel uit. Winnen is winnen."

Mikt Van Avermaet opnieuw op de Spelen, of is Remco Evenepoel de enige kopman van de Belgen? "Zijn blessure is uiteraard vervelend, maar hij moet vooral rustig blijven. Augustus is nog veraf en hij moet vooral niet panikeren dat hij nu even niet kan trainen. Hij zal wel op tijd klaar zijn."

"De Spelen zijn voor mij weer een groot doel. Ik heb het meegemaakt wat het betekent om kampioen te zijn en ik zou graag naar Tokio gaan om mijn titel te verdedigen. Ik wil drie keer goed zijn dit seizoen en dat moet volgens mij wel lukken."

Op het einde van zijn contract bij AG2R is Van Avermaet 38. Is hij al bezig met een eventueel afscheid? "Don't count the days, but let the days count", is het duidelijke antwoord.