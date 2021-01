Geen Tour voor Thibaut Pinot dit jaar, Démare en Gaudu zijn speerpunten Groupama

In zijn ontembare drang naar die langverwachte Franse Tour-zege had Pinot de voorbije jaren de wielergoden niet aan zijn zijde.



2 jaar geleden kreeg Pinot af te rekenen met een spierletsel in een Tour waarin hij misschien wel zijn hand had kunnen uitsteken naar Tour-winst.

Vorig jaar zag Pinot zijn Tour-ambities gefnuikt na een val in de openingsetappe. Toen had de ranke klimmer al laten uitschijnen dat hij waarschijnlijk nooit meer als kopman naar de Tour zou afzakken.

Groupama-FDJ stuurt Pinot dit jaar in elk geval naar de Giro als superkopman. In de Tour is er geen plaats voor hem.

Démare (vorig jaar niet in de Tour) mag naar ritzeges proberen te knallen in een sprintvriendelijke Tour. De 24-jarige Gaudu mag voor het eerst zijn eigen kans gaan in de bergen. Vorig jaar stak de jonge klimmer nog 2 ritzeges in de Vuelta op zak.

Met Valentin Madouas gaf Groupama-FDJ nog een 3e certitude prijs voor de Tour. De 24-jarige Fransman kreeg op de koop toe nog te horen dat zijn contract verlengd wordt tot en met 2024.