Assistent Will Still volgt Losada op als hoofdcoach van Beerschot

Beerschot moest snel schakelen, nadat Losada besloten had in te gaan op een aanbod uit de Verenigde Staten. De Argentijn wilde T2 Will Still meenemen naar DC United, maar de Belg van Engelse afkomst besloot die stap niet mee te maken. Hij gaat voor de job als hoofdcoach bij Beerschot.

Beerschot, dat na een geweldig seizoensbegin even op kop stond, maar nu 10e is, speelt morgen op het veld van nummer 12 Eupen.

Ondanks zijn jonge leeftijd is het niet de eerste keer dat Will Still hoofdcoach is. Bij 1B-club Lierse schoof hij als videoanalist/assistent in oktober 2017 ook door na het ontslag van Frederik Vanderbiest. Als 24-jarige pakte hij toen 21 op 27, met 7 zeges op een rij, maar omdat hij niet het vereiste diploma had, mocht hij maar 60 dagen aanblijven.

Op het einde van het seizoen 2017-2018 ging Lierse failliet, waarop Still op het Kiel belandde. Eerst als assistent van Stijn Vreven, daarna van Losada. Vorig seizoen promoveerde hij mee naar 1A.