Antwerp-directeur: "Wilden Lamkel Zé niet laten vertrekken, zo forceer je geen transfer"

"Slim is hij niet"

"Daarmee wilden we een statement maken. Zo dwing je geen transfer af in het voetbal."

"Didier meent het goed, maar we moeten het zeggen zoals het is: slim is hij niet. Eigenlijk is hij een verlegen jongen en een aantal mensen maakt daar misbruik van."

"Ondertussen kan je een boek schrijven over zijn fratsen. Jammer, want hij is helemaal geen slechte jongen", weten ze bij Antwerp.

"Wat Didier de jongste weken gedaan heeft, kan niet", herhaalde Sven Jaecques in Extra Time. "Wansmakelijk vonden we het als club."

"Zulke acties pikken we niet"

Antwerp had ook eieren kunnen kiezen voor zijn geld. "Maar boter bij de vis hebben we niet gezien", gaat Antwerp-directeur Sven Jaecques voort.

"Voor ons gaat het nu ook niet om de financiële zaak. Dan hadden we hem beter 6 maanden uitgeleend, zonder aankoopoptie. Als Didier wat doelpunten maakt, stijgt hij weer in waarde."



"Neen, wij wilden aantonen dat we zulke acties niet pikken als club. Je kan hier niet zomaar binnen en buiten lopen. Wat ook niet uitsluit dat we Didier nog verhuren of verkopen in deze transferperiode, maar eerst wilden we het statement maken."



Lamkel Zé ligt bij Antwerp nog onder contract tot in 2023. "Als we hem kunnen recupereren onder strikte voorwaarden is het aan de trainer om hem al dan niet op te stellen", verduidelijkt Jaecques.



Een van die voorwaarden is dat Lamkel Zé de sociale media even links laat liggen. Iets waar hij gisteren zijn voeten aan geveegd heeft. "Hij dacht dat die regel pas vanaf dinsdag van kracht was", zucht de directeur.