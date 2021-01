Andrea Pirlo bijt van zich af: "Pak mij aan in plaats van de jonge spelers"

Juventus verloor vorige zondag al bij al kansloos op het veld van Inter. In de Serie A draait het vierkant, woensdagavond krijgt Juve in de Supercoppa tegen Napoli een kans om de nederlaag van in Milaan door te spoelen.

"We hebben veel zin om die pagina om te draaien", vertelde coach Andrea Pirlo daags voor de Italiaanse Supercup.

"We willen de match van zondag vergeten en gelukkig kunnen we woensdag al spelen. Ik merk veel enthousiasme om te bewijzen dat wij niet het team zijn dat zondag op het veld stond in San Siro."

Juve won 9 titels op een rij. Nummer 10 lijkt een forse uitdaging. "Maar 9 keer kampioen op een rij, dat ben je niet toevallig. De ambitie is nog altijd aanwezig om er een 10e bij te schrijven."

"Ja, dit is een moeilijk moment, maar die zijn veelvuldig in een seizoen. Ik ben zelf ook gewend aan zulke situaties."

"Ik vind het vooral jammer voor de spelers. Die worden te hevig aangevallen. Zeker de jongeren. Ik heb liever dat jullie mij aanpakken", gaf Pirlo nog mee aan de Italiaanse pers.