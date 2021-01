"Saelemaekers was er het hart van in en heeft zijn excuses aangeboden aan de groep"

Alexis Saelemaekers maakte gisteren geen goeie beurt bij Milan. De Belg maakte zijn wederoptreden na blessureleed als invaller, maar 8 minuten na zijn invalbeurt had hij al twee gele kaarten geïncasseerd.

Zijn coach Stefano Pioli nam Saelemaekers achteraf in bescherming. "Hij was verbouwereerd en heeft voor de hele kleedkamer zijn excuses aangeboden, omdat hij het team met een man minder achterliet. Hij was er het hart van in."

"Ik wil hem niet verdedigen, maar ik vond niet dat die twee gele kaarten terecht waren. Maar als je al een gele kaart hebt gekregen, dan moet je slimmer zijn. Je gretigheid mag er niet toe leiden dat je in de fout gaat."

"Maar hij gaf de scheidsrechter de kans om hem een tweede gele kaart te tonen. Vorig seizoen heeft hij diezelfde fout gemaakt in de wedstrijd bij Napoli."

"Hij zal hieruit leren en ik kan zijn houding na de wedstrijd waarderen. Hij toont dat hij aan het groeien is omdat hij voor het hele team heeft gesproken. Het laat zien dat hij iets heeft opgestoken van deze wrede les."