"Grote broer" Yannick Ferrera over Will Still: "Hij bereidt er zich al lang op voor"

Will Still is nog maar 28 jaar, maar draait al een tijdje mee in het Belgische voetbal. Hij werd bij STVV op het hoogste niveau geïntroduceerd door Yannick Ferrera, die Still ook nog meenam naar Standard.

"Ik ken Will al van toen hij 22 jaar was. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij dus al 6 jaar ervaring in het profvoetbal, ook nog eens in meerdere clubs en in verschillende functies. Het is voor mij dus geen verrassing dat hij eindelijk zijn kans krijgt", zegt Ferrera vanuit Saudi-Arabië aan Sporza over de promotie van Still.

Ferrera vindt 28 jaar niet te jong om de stap als T1 te wagen. "Ik was zelf 31 jaar bij mijn debuut en ik maakte me er al klaar voor sinds mijn 22e. Toen vroeg ik me al af wat ik bij mijn eerste dag voor de groep zou zeggen en welke trainer ik zou moeten zijn."

"Will is zich ook al lang aan het voorbereiden, hij maakte zich ook klaar voor dit moment. Of hij een complete trainer is? Helemaal niet. Of ik dat op mijn 40e ben? Helemaal niet. We groeien altijd, we blijven leren en we blijven fouten maken. Will zal ook fouten maken, maar dat doet elke trainer op elke leeftijd."

"Dat is dus geen probleem. Hij is zeker niet te jong. Er zijn spelers die tot hun 35e voetballen en dan wordt er aan hen gevraagd of ze assistent of trainer willen worden. Zij zijn dan ouder, maar zijn er niet klaar voor. Will is jonger, maar is wel klaar."