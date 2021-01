VIDEO: Doncic tekent voor fenomenale dubbele "behind the back", maar verliest: "Sorry"

Bekijk de fenomenale dubbele "behind the back":

Dallas verliest ondanks triple double Doncic

Het 21-jarige Sloveense toptalent scoorde zelf in totaal 36 punten, plukte 16 rebounds en deelde 15 assists uit. Het was voor Doncic de 29e triple double. Daarmee passeerde hij legende Michael Jordan en belandt hij op de vijftiende plaats aller tijden.



Ondanks zijn persoonlijke hoogstandjes kon Doncic niet zegevieren. En daarvoor legt hij de schuld bij zichzelf: "Ik speelde slecht in de 2e helft. Ik was een beetje egoïstisch, omdat ik al 30 punten had in de 1e helft. Dat was ik niet in de 2e helft, ik had heel wat beter kunnen doen. Ik neem het verlies op mij."



Bij de bezoekers was de Fin Lauri Markkanen met 29 punten (plus 10 rebounds) de meest productieve speler.

Voor Dallas was het de 6e nederlaag in 12 matchen. De Mavericks staan voorlopig 7e in de Western Conference. Chicago won voor de 5e keer in 13 duels en is 11e in de Eastern Conference. Helemaal bovenaan de stand is Boston zijn eerste plaats kwijt na een 75-105 nederlaag tegen de New York Knicks. Milwaukee, dat zelf niet in actie kwam, prijkt nu bovenin.