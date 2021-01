Vandenbempt: "Clubs krijgen boemerang die ze zelf gelanceerd hebben nu in hun gezicht terug"

Na het vertrek van Hernan Losada zitten we nu aan 11 trainerswissels dit seizoen. Opmerkelijk daarbij is dat 3 daarvan zelf zijn opgestapt. We zitten dus misschien met een nieuwe trend. Ik zeg het nog een keer en dan houd ik erover op: ik verbaas mij erover hoe de overgrote meerderheid in het voetbal dat normaal vindt. Dat je een lopend contract midden in het seizoen afbreekt omdat het elders interessanter is. Maar ik ben een zonderling met die mening.

Trainers denken aan zichzelf met de verklaring dat ze er zelf ook meteen uitliggen als het niet goed loopt. Clubbestuurders en trainers zijn elkaar stilaan waard op dat vlak. Maar ik stel dan wel voor dat trainers die in de toekomst ontslagen worden daar niet meer over jammeren of beklaagd moeten worden.

Kijk maar eens naar Yves Vanderhaeghe. Hij was groot genoeg om correct te reageren op het nieuws dat hij op het einde van het seizoen, en aan het einde van zijn contract, vervangen zal worden door Luka Elsner. En maar goed ook want Vanderhaeghe had een jaar of 5 à 6 geleden net zijn contract bij KV Kortrijk verlengd en een week of twee later verscheurde hij dat gewoon en vertrok hij naar Oostende. En hij was toen boos dat het te vroeg was uitgelekt.