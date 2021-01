Tim Wellens: "Een Waalse of Vlaamse? Ik wil gewoon die klassieker winnen"

In 2021 telt enkel winnen voor Tim Wellens (Lotto-Soudal). "De meeste mensen zeggen dat ik meer kans maak in de Vlaamse klassiekers dan in de Waalse", vertelt Wellens op stage in Spanje. "Zelf maakt het me niet uit waar ik win."

2020 leek uit te draaien op een jaar om snel te vergeten voor Tim Wellens. Hij miste de Tour door een aanrijding op training en kwam er niet aan te pas tijdens de klassiekers. Maar in de Vuelta redde hij zijn seizoen. "Mentaal waren die 2 ritzeges in Spanje superbelangrijk. Ik kon met een gerust gemoed de winter in, dat was aangenaam", vertelt Wellens. "Ik heb eigenlijk niet zo lang gerust na die Vuelta. Misschien een dikke week. Waarom? Omdat de renners met wie ik samenrijd in Monaco opnieuw begonnen te trainen toen ik nog in de Vuelta zat." "Toen ik hen zag vertrekken voor een trainingsrit, had ik ook zin om te gaan fietsen."

VIDEO: Wellens boekt zijn 2e ritzege in de Vuelta 2020

"Belangrijk om die mooie klassieker te winnen"

Doordat de wedstrijden in Mallorca geschrapt zijn, trapt Wellens zijn seizoen af in Frankrijk. "Ik rijd voor het eerst de Grand Prix la Marseillaise en de Ster van Bessèges. Hopelijk gaan die wedstrijden door. Dat is een beetje het grote vraagteken in het begin van het seizoen."

"Het belangrijkste dit jaar is om die mooie klassieker te winnen. Of dat nu een Vlaamse of een Waalse is, dat maakt mij niet zoveel uit." "Persoonlijk zou ik liever een van de Waalse klassiekers winnen, omdat die dichter bij mijn hart liggen. De meeste mensen zeggen dat ik meer kans maak in de Vlaamse klassiekers. Ik kan mezelf goed positioneren, dat is een groot voordeel in Vlaanderen."

Ik ben een van de kopmannen van Lotto-Soudal. Ik vind dat het mijn taak is om in elke wedstrijd met de ambitie te starten om te winnen. Tim Wellens

In de Omloop stond Wellens al eens als 3e op het podium van een kasseiklassieker. "Dat kan ik nog niet zeggen over een Waalse klassieker. Ik vind toch dat ik in beide type koersen evenveel kans heb om te winnen."

In 2021 wil Wellens vooral winnen. "Ik ben een van de kopmannen van Lotto-Soudal. Ik vind dat het mijn taak is om in elke wedstrijd met de ambitie te starten om te winnen." "Of die zeges er nu komen in La Marseillaise, de Ster van Bességes of Parijs-Nice, het is overal belangrijk om te winnen."