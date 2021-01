Thomas De Gendt: "Ewan werd verrassend 2e in wattagetest, dat belooft voor Sanremo"

"Dat belooft, als Ewan dit niveau vasthoudt tot Milaan-Sanremo"

"Ewan klimt momenteel beter dan in de Tour van vorig jaar. Als hij dit niveau kan aanhouden tot Milaan-Sanremo, dan belooft dat heel veel goeds."

"Op de 2e plaats staat wel een verrassende naam: sprinter Caleb Ewan. Hij klopte de meeste klimmers, puur op watt per kilogram."

"We kregen ook al enkele fysieke testen voor de wielen geschoven. Ik liet de hoogste watt/kilogram-waardes noteren tijdens een inspanning van 5 minuten."

Thomas De Gendt is op zijn 34e nog altijd even gretig op stage. "Er is hier al wat onderlinge strijd op training te bespeuren. Dat is belangrijk", zegt De Gendt vanuit Spanje.

Mijn doel is om gewoon weer eens een koers te winnen en Ewan aan ritzeges te helpen in de 3 grote rondes

"Mijn doel is om gewoon weer eens een koers te winnen. Dat is vorig jaar niet gelukt."

"Mijn seizoen trap ik af in Spanje, met de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol. Daarna volgen waarschijnlijk Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland."

Diezelfde Ewan wil in elke grote ronde een rit winnen dit jaar. "Daar wil ik hem heel graag bij helpen", zegt De Gendt, die normaal ook de 3 grote rondes zal rijden.

"Jongeren krijgen in rittenkoersen van 2e lijn al mooie kansen"

"In de koersen van de 2e lijn zoals de Ronde van het Baskenland, Catalonië en Romandië is het moeilijker om een ploeg te vullen. Dat zijn mooie kansen voor die jonge renners om op WorldTour-niveau al eens te zien wat ze kunnen zonder druk en zonder kopman."

Waar zullen we die jongeren al aan het werk zien? "Voor de klassiekers hebben we een brede kern. Daar zal er af en toe een jongere mogen meedoen om bij te leren."

Op stage in Spanje heeft Lotto-Soudal ook de nieuwe lading jongeren al verwelkomd. "Het zullen niet allemaal toptalenten zijn, maar het zijn ook niet allemaal sukkelaars."

"Vorig seizoen nooit in superconditie geweest"

De Gendt blikte ook nog eens terug op vorig seizoen. "Voor de lockdown had ik mijn superconditie in Parijs-Nice. Die conditie zou nog verbeteren tot aan de Giro, maar door de coronacrisis zijn we moeten beginnen af te bouwen."

"Mijn conditie is daarna nooit meer naar 100 procent gestegen. Door gebrek aan competitie en gebrek aan motivatie. Het lukte me niet altijd om alleen op training die prikkels te zoeken."

"Ik heb toen een paar keer aan stoppen gedacht. Nu denk ik daar niet meer aan. Ik heb nu nog een contract voor 2 jaar en ik heb nog altijd zin om te trainen."

"Mijn gevoel in de benen is nog altijd goed en ik trap nog altijd goede waardes. Ik voel niet dat ik al wil stoppen. Als de aftakeling er is, kan dat gevoel er wel snel komen."