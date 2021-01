Tadej Pogacar: "Uitspraken Tom Dumoulin? Ik til er niet zwaar aan"

"Als ik goed train, mijn conditie op peil breng, mezelf verzorg en het team zijn werk laat doen, dan moet je geloven in jezelf. Het is de eerste keer dat het me overkomt om als titelverdediger te starten, het is helemaal nieuw. Maar ik ben enorm gemotiveerd om opnieuw een goede Tour te rijden."

"Natuurlijk weet ik dat het moeilijker zal zijn om als titelverdediger te starten in de Tour", zei hij nog. "Maar het is niet dat ik daar schrik voor heb. Ik heb geen specifieke mentale voorbereiding nodig."

"Ik ben ervan overtuigd dat mijn team een stap vooruit heeft gezet. We hebben ons al goed geamuseerd op trainingskamp, we komen goed overeen en ik heb er vertrouwen in voor de Tour."

De UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Dauphiné, Tour de France, Olympische Spelen en Vuelta: dat is een ruwe schets van het koersprogramma van Tadej Pogacar in 2021.

"Uitspraken van Jumbo-Visma? Er is niets speciaals aan mijn tijdrit"

Tadej Pogacar kon in 2020 groeien en toeslaan vanuit de luwte, dit jaar zal hij volledig in de schijnwerpers staan.

"Ik ben de titelverdediger, dat wil iets zeggen. Maar het is nog een lange weg naar de Tour, er zijn nog veel andere rivalen en we zullen zien wie de topfavoriet is. Pas op het einde van de Tour weet je wie de sterkste is."

Pogacar werd ook aan de tand gevoeld over de NOS-documentaire rond de Tour van Jumbo-Visma. Na de bewogen tijdrit op La Planche des Belles Filles liet Tom Dumoulin zich betrappen op enkele opvallende uitspraken.

"Ik word tweede achter een renner die als een mijnwerker op zijn fiets zit. Dat snap ik gewoon niet", vertelde de Nederlander, die vaststelde hoe ploegmakker Primoz Roglic alsnog naast de eindzege greep.

"Dat waren uitspraken in het heetst van de strijd, meteen na het het verlies van de Tour. Toen sprak de ontgoocheling. Neen, ik til daar niet zwaar aan", antwoordde Pogacar vandaag.

"Er is ook niets speciaals of ongelooflijks aan mijn tijdrit. Ik had me goed voorbereid, had heel vaak verkend met de ploeg en de fietswissel geoefend. Het team loodste me onderweg perfect vanuit de wagen en ik had een topdag. Al die dingen samen zorgden voor een topresultaat."