Sven Nys over niet-selectie Thibau Nys: "Ik ben wel wat verrast"

Thibau Nys (18) is eerstejaarsbelofte, maar door de coronamaatregelen moest de wereldkampioen bij de junioren dit jaar met de profs ploeteren.

Geen evidente leerschool voor de talentvolle crosser, die geen uitnodiging voor het WK bij de beloften (30-31 januari) in Oostende ontvangen heeft.

"Ik ben wel wat verrast", zegt vader Sven Nys aan Sporza. "Sinds de kerstperiode zijn zijn blessureproblemen van de baan. Het is nog één keer opgedoken na een val in Gullegem begin januari, waar hij op het BK nog last van had."

"De conditie is er, de flitsen komen terug. Hij zal dat niet kunnen tonen in Oostende, maar er volgen nog crossen. Ik maak de selectie niet en de andere jongens hebben ook hun best gedaan."

"Zij zullen op het WK goeie prestaties leveren en het is aan Thibau om er rustig mee om te gaan. Hij moet die kennis opdoen."

"Hoe hij zelf reageert? Hij is teleurgesteld en zal antwoorden met de pedalen. Zo ken ik hem. Daar is hij conditioneel toe in staat. Het zal de komende weken wel leuk zijn."