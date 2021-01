Remco Evenepoel nog eens 3 weken zonder fiets: "Dan kijken of we risico nemen voor de Giro"

Remco Evenepoel verraste iedereen vorige woensdag met de mededeling dat hij al even niet kan trainen. Evenepoel moet gas terugnemen in zijn revalidatie na zijn val in de Ronde van Lombardije in augustus vorig jaar.

"Het ging bijna te goed", vertelde ploegmanager Patrick Lefevere vanavond in De Tribune op Radio 1. "Schijnbaar is de aangroei van het bot toch niet zo snel gegaan als iedereen dacht. Hij had pijn, maar hij heeft dat niet gezegd. Hij dacht dat het een deel van de revalidatie was."

Er volgde vandaag een nieuwe controle en die heeft de periode zonder trainingen op de fiets nog wat verlengd. "In het ziekenhuis in Herentals hebben we gezien dat het nog niet 100 procent is."

"We hoopten dat hij vanaf morgen weer zou fietsen, maar we nemen geen enkel risico meer. Waarschijnlijk blijft hij dus nog eens 3 weken van de fiets. Dan komen we uit bij 8 februari, exact 3 maanden voor de start van de Giro."

"Als het dan goed is, moeten we zien of we het risico nemen om hem naar de Giro te sturen. Als het moet, dan rijdt hij niet. We hebben middelen genoeg om te zien hoe zijn conditie is. We gaan niet nog eens dezelfde fout maken om te snel te herbeginnen."

"Of ik me zorgen maak? Ik ben niet vanzelf grijs geworden", zegt de ervaren ploegmanager. "3 weken extra zullen een carrière niet verhinderen. Het komt hard aan, maar hij gaat er goed mee om."

(later meer)