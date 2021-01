NFL: Brady (43) maakt nog kans op Superbowl, zorgen om Mahomes

De Kansas City Chiefs zetten de Cleveland Browns (22-17) opzij, maar dat bleek moeilijker dan eerst gedacht. De Chiefs sloten de 1e helft af met een 19-3-voorsprong na onder meer een touchdown van vedette Patrick Mahomes.

Mahomes, de Superbowl-MVP van vorig seizoen, kreeg bij 19-10 in het 3e quarter echter een slag in de nek. Hij moest met een hersenschudding van het veld. Kansas was even van zijn melk en zag de bezoekers tot 22-17 naderen. De verdediging van de Chiefs hield het evenwel vol.

Het is wel nog maar de vraag of Mahomes hersteld zal zijn voor de conferencefinale. Er geldt in de NFL immers een "concussion protocol" om sporters met een hersenschudding te beschermen.