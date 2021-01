Nederlander zingt Guus Meeuwis in Moskou, Bilbao-speler haalt trompet boven

Niet alleen nieuwkomers bij de Rode Duivels moeten een lied zingen voor de hele spelerskern, ook bij de Russische club Spartak Moskou is het een traditie.

Het voorbije weekend was aanwinst Jorrit Hendrix aan de beurt. De ex-middenvelder van PSV koos voor de Nederlandse klassieker "Het is een nacht" van Guus Meeuwis & Vagant. Of de Russen er iets van begrepen hebben, betwijfelen we.