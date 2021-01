Nafi Thiam houdt haar zitje voor het EK indooratletiek toch nog warm

Nafi Thiam, die eerder had aangegeven niet aan het EK indooratletiek in maart deel te nemen, staat op vraag van haar eigen entourage nu toch op de voorlopige deelnemerslijst voor het toernooi in het Poolse Torun. Dat berichtte Le Soir maandagavond en is ondertussen bevestigd aan persagentschap Belga.