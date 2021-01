Jos Daerden: “Transfer van Daan Dierckx was donderslag bij heldere hemel”

Daerden was dus niet aangenaam verrast. “We voelden ons een beetje koud gepakt, ja. Aan de andere kant heb ik ook begrip voor zijn keuze. En we volgen hem ook nog, ik heb de match gisteren bekeken. We zijn ook trots, want het betekent dat onze opleiding goed is. Maar dus ook ontgoocheld.”

“We wilden eigenlijk net met hem aan tafel zitten om te spreken over een profcontract, toen hij plots naar Parma vertrok. Dat was toch een donderslag bij heldere hemel. Hij is ook een beetje met de noorderzon vertrokken en is niet meer op de club geweest.”

De transfer van Daan Dierckx was ook een verrassing voor Jos Daerden, die bij de jeugd van Genk de U18 en U21 onder zijn hoede heeft. “Daan pendelde wat tussen de U18 en de beloften. In de buurt van de eerste ploeg kwam hij nog niet, maar hij was zich het laatste jaar heel goed aan het ontwikkelen", vertelt Daerden.

"Hij heeft het profiel om te slagen in de Serie A"

Daan Dierckx is niet het enige talent dat Genk plots kwijtspeelde. Mats Lemmens verraste in oktober met een transfer naar Lecce, ook al Italië dus. Daerden heeft niet meteen een verklaring hoe die clubs bij de jonge Genkenaars terechtkwamen.

“Dezelfde makelaar misschien? Maar dit toont een belangrijke evolutie in het voetbal aan: er zijn geen grenzen meer, niet qua afstand maar ook niet meer qua leeftijd.”

“Clubs moeten almaar sneller op zoek naar talent dat nog betaalbaar is. En wij kunnen jonge talenten niet altijd zoethouden met een plek bij de jeugd of de beloften. Een beloftenteam in 1B bijvoorbeeld zou daarbij kunnen helpen. Daar moet dringend over nagedacht worden”, vindt Daerden.

Denkt Daerden dat Dierkcx zal slagen in de Serie A? “Hij heeft er in elk geval het profiel voor. Daan is atletisch, kopbalsterk, heeft een goed positiespel en is sterk in de duels."

"Bovendien is hij een verdediger en die positie is zoals we weten in Italië nog net wat belangrijker. Gisteren deed hij het in elk geval prima, je moet het toch maar doen. Leuk voor hem, jammer voor ons”, besluit Daerden.