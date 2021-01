Jim Aernouts ruilt de crossfiets na seizoen voor een job als maître d'hôtel

Aernouts: "Waarom zou ik een jaartje doorgaan?"

"Ik ben 10 jaar prof geweest. Ik kon misschien nog een jaartje doorgegaan zijn, maar waarom? In Oostmalle trek ik er definitief een streep onder. De cirkel is rond. Ik stop op de plaats waar ik Belgisch kampioen werd bij de beloften en waar ik ooit op een podium stond van een klassementscross."

"Het is mooi geweest. Ik denk dat ik uit mijn carrière heb gehaald wat erin zat. Ik mag me omschrijven als een goede middenmoter die af en toe kon uitpakken, vooral dan op zandomlopen", zegt Aernouts.

De 31-jarige Aernouts eindigde 8 dagen geleden nog 9e op het BK. In de WK-selectie is er geen plekje voor de zandspecialist.

"Er was nog even sprake van om ploegleider te worden"

Aernouts weet waar zijn nabije toekomst ligt. "Samen met mijn vrouw nam ik een tijdje geleden een restaurant over, De Kiekenhoeve in Essen. Jill is er de kok. Ik ga er de zaal voor mijn rekening nemen. Zowat maître d'hôtel spelen", zegt Aernouts.

"Natuurlijk is het allemaal niet gemakkelijk met de huidige coronamaatregelen en het sluiten van de horeca. Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen gaan."

"Even was er sprake van dat ik nog verder in de wielersport zou gaan als ploegleider, maar uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Als ik iets doe, dan doe ik dat voor de volle 100 procent. Maar een job in een restaurant combineren met de functie van sportdirecteur gaat niet."