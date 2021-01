Ieper is in augustus het decor voor WK rally: "Heel trots"

De stad Ieper zegt bijzonder trots te zijn dat het WK rally naar West-Vlaanderen komt. "Toen we vorig jaar noodgedwongen de editie van 2020 moesten annuleren, was dat een serieuze opdoffer. We zijn heel blij en trots dat we dit jaar dan toch de kans krijgen om het WK te ontvangen in onze stad", zegt schepen Diego Desmadryl.

"Voor het toerisme is dit een enorme boost, want hiermee zetten we Ieper internationaal in de kijker. Vorig jaar stroomden de reserveringen voor overnachtingen massaal binnen en dat zal dit jaar ongetwijfeld nog meer zijn met deze datum in volle zomer."

Ook burgemeester Emmily Talpe is in haar nopjes. "Dit is een bekroning van een nauwe samenwerking tussen de organisatie en stad Ieper, ondertussen al meer dan 50 jaar lang. We zijn zeer vereerd gaststad te mogen zijn."