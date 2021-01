Hirschi: "Ga niet naar Tour voor ritzeges, maar om Pogacar te helpen"

Hirschi is dus pas aangesloten bij de rest van het team in de Verenigde Arabische Emiraten. "In een normaal seizoen is zo'n late transfer misschien een nadeel, maar door het coronavirus ligt dat anders. Ik heb eigenlijk niets gemist, dit is pas het eerste trainingskamp. Ik leer iedereen nu kennen, het gaat goed."

"Ik kreeg de kans om te vertrekken en die heb ik gegrepen. Ik koers nu voortaan voor UAE Team Emirates, ik ben blij dat ik hier ben en wil nu focussen op de toekomst, op het komende seizoen. Alles is vrij laat geregeld, maar we hebben elkaar snel gevonden."

De transfer van Hirschi raakte pas op het laatste moment rond en deed wel een beetje stof opwaaien. Zelf wou (of kon) de jonge Zwitser er niet te veel over zeggen. "Er is een onderlinge afspraak gemaakt en dat wil ik respecteren", zei hij bij zijn voorstelling.

"Ga niet voor ritzeges in de Tour, ik zal Pogacar helpen"

De doelen van Hirschi voor 2021 zijn duidelijk. "In grote lijnen zijn dat de Ardense klassiekers, de Tour en de Olympische Spelen", gaf hij mee.

Voor dat Ardense werk is hij de kopman, al zal Pogacar wellicht ook van de partij zijn. "We starten er met een sterk team, het is belangrijk dat je in zulke wedstrijden meerdere troeven hebt om uit te spelen."

"En de Tour? Ja, dat wordt anders voor mij. Ik zal niet meer jagen op ritzeges zoals vorig seizoen, ik moet Tadej helpen. Dat is een andere benadering, maar ik denk dat ik er ook veel van kan leren. Ik wil hem aan die tweede eindzege helpen en het is zeker niet het plan om vroeger af te stappen met het oog op de Spelen. De regels veranderen ook voortdurend, het is te vroeg om daar nu al mee bezig te zijn."

Hirschi start zijn seizoen in de UAE Tour. "Daarna volgt Parijs-Nice of de Tirreno-Adriatico, dat is nog niet duidelijk. Misschien rijd ik ook de Strade Bianche. Dan volgen Milaan-Sanremo en de Ronde van het Baskenland om me voor te bereiden op de Ardense klassiekers. Hierna volgt een korte pauze, en dan gaat het via een hoogtestage naar de Ronde van Zwitserland en dan de Tour en de Spelen."