Het beloofde land voor Hernan Losada: "Zijn club zoekt een nieuwe identiteit"

Van Beerschot gaat het naar DC United. "Het is echt wel een mooie stap voor Hernan Losada", vindt Barry Pauwels, die zelf in de VS aan de slag is. "Kijk maar naar de publiciteit die hiermee gepaard gaat en naar de beleving."

"Zowat elke club heeft een grote Spaanstalige fanbase"

Hernan Losada verklaarde dat het "een droom" is om aan de slag te gaan in de MLS. Waar komt die aantrekkingskracht dan vandaan?

Barry Pauwels: "Het is naïef om te zeggen dat de MLS een topcompetitie is, maar het potentieel is wel enorm. De faciliteiten zijn er, er is aandacht van de media en er spelen ook grote namen."

"Het zal sowieso aanpassen worden voor Losada. Zo zijn de reisafstanden veel groter en is de competitie complex. Ik ben zelf aan mijn 4e jaar bezig in Chicago en ik begrijp nog niet alles."

Zo zijn er ook budgetbeperkingen. "Voor enkele sterren mag je onbeperkt betalen, maar voor de andere spelers mag je niet oneindig veel spenderen."

"Ook reizen met een privéjet zijn niet onbeperkt toegestaan. Ze willen de clubs met die reglementering zo veel mogelijk gelijkstellen."

Dat de Argentijn Losada in de MLS belandt, is ook geen toeval. "Zowat elke club in de VS heeft een grote Spaanse fanbase door de vele voetbalgekke Zuid-Amerikanen die er wonen. Losada zal in die zin dus zeker geaccepteerd worden bij de fans."