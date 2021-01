Goffin schuift op naar plek 14 na halve finale, status quo voor Mertens

David Goffin haalde vorige week de halve finales op het ATP-toernooi in Antalya in Turkije. Hij werd er uit de finale gehouden door de Australiër Alex de Minaur.

In het nieuwe klassement wipt Goffin daardoor over de Canadees Milos Raonic en de Spanjaard Pablo Carreno Busta naar plek 14. Het is de enige wijziging in de top 20.

Helemaal bovenaan leidt de Serviër Novak Djokovic nog steeds voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Oostenrijker Dominic Thiem.

Kimmer Coppejans, die naast Goffin de tweede Belgische man wordt op de hoofdtabel van de Australian Open, behoudt de 175e plaats. Daarna volgt Ruben Bemelmans (225e).