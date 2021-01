Geen WK veldrijden voor Lotte Kopecky of Thibau Nys

Selectie elite (m)

* Als Wout van Aert de Wereldbeker wint, mag ook Tim Merlier mee. Voorwaarde is dat de Belgische kampioen zondag beter doet dan Mathieu van der Poel in Overijse. Of tweede wordt als de wereldkampioen de slotmanche wint.

Selectie elite (v)

Selectie beloften (m)

Anton Ferdinande

Timo Kielich

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Emiel Verstrynge

Joran Wyseure

Grote afwezige is Thibau Nys (18). De eerstejaarsbelofte kampt met een dip en is er daarom niet bij in Oostende. Vorig jaar in Zwitserland werd hij nog wereldkampioen bij de juniores.