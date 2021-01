Daviscup Finals worden elfdaags evenement in drie steden

Het doel is om het toernooi om te vormen tot een evenement van 11 dagen waarbij er in drie verschillende steden wordt getennist. De Finals gaan van start op 25 november en op 5 december kennen we de winnaar van de Daviscup.



Het format van het landentoernooi voor mannen werd in 2019 al eens grondig gewijzigd. Toen werd er gedurende een week door 18 landen om de titel gestreden. Spanje won het landentoernooi dat jaar in eigen land.

Voorlopig is enkel Madrid aangeduid als een van de gaststeden, de organisatie zoekt nog naar twee andere plaatsen. In elke stad zouden groepswedstrijden en een kwartfinale worden gespeeld, met Madrid als decor voor de halve finales en finale.



Net als in 2019 strijden er 18 landen, die zich al in maart 2020 hadden geplaatst, om de titel. België is er dit jaar niet bij. Vanaf 2022 zou het aantal deelnemende landen worden teruggebracht tot 16.