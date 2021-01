Chris Froome: "Ik voel dat ik nog niet klaar ben: ik wil een 5e zege in de Tour"

Israel Start-Up Nation moest zijn traditionele voorbereiding in Israël schrappen door de coronacrisis, maar plant - zodra de toestand gunstiger is - wel een sportief en toeristisch uitje met de nieuwkomers naar de thuisbasis.

Chris Froome zal die trip dus ook afwerken, maar de Brit traint momenteel ook niet met zijn nieuwe ploegmakkers in Spanje. Hij overwintert nog even in Californië, waar hij de laatste stappen zet van zijn lange revalidatie na zijn val in de Dauphiné van 2019.

"Mijn belangrijkste doel is om fysiek weer in de buurt van mijn oude niveau te geraken", vertelde de Brit vandaag op een persmoment. "Ik sta nu dichter bij waar ik moet staan dan vorig jaar bij de start van het seizoen het geval was."

"Ik dacht toen dat ik dichter bij dat punt stond, maar tijdens de koersen heb ik mijn werkpunten en zwaktes ontdekt. Dat is een les geweest."