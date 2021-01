Bashir Abdi neemt afscheid van de internationale NN Running-ploeg

Bashir Abdi, de snelste marathonloper van ons land, trok in 2018 naar het NN Running Team met het oog op de Olympische Spelen van Tokio. Die werden vorig jaar met twaalf maanden uitgesteld door de coronacrisis.

Na drie jaar stopt de samenwerking tussen de Belg en de internationale ploeg die meer dan 60 topatleten verzamelt bij wie Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele. De reden voor het afscheid is niet duidelijk.

"Bedankt voor alle mooie herinneringen de voorbije 3 jaar", klinkt het in een tweet. "We zullen nooit je Belgische records vergeten, je tweede plaats in Tokio (op de marathon begin maart) en je wereldrecord in Brussel (op de 20 km op de Memorial begin september)."