Antwerp geeft Lamkel Zé "allerallerlaatste kans": "Maar we hebben begrip voor emoties van fans"

Antwerp wil zelf duidelijkheid verschaffen in het (eeuwige) welles-nietesspelletje rond Didier Lamkel Zé. "We begrijpen de onvrede die er heerst omtrent het feit dat Didier Lamkel Zé vandaag heeft meegetraind met de A-kern van RAFC", schrijft de nummer 3 in de hoogste klasse op zijn website.

"Wij begrijpen die onvrede omdat ook wij vinden dat het gedrag van de speler niet goed te praten valt. Of nog duidelijker verwoord: ook wij vinden bepaalde gedragingen ronduit verwerpelijk. Dit gedrag ligt immers niet in de lijn met de normen en waarden van onze club. En doen pijn aan het supportershart."

Lamkel Zé haalde de voorbije weken de ene frats na de andere uit om een vertrek te forceren. "Een speler die amok maakt met als doel om de club zomaar ‘makkelijk’ te kunnen verlaten, kan je als club niet belonen door daar simpelweg op in te gaan. Dat hebben we als club duidelijk gemaakt naar de speler in kwestie, maar zien wij ook als duidelijk statement naar alle spelers."

"Spelers die fouten maken, of dat nu onacceptabel gedrag is of bijvoorbeeld een reisverbod negeren, worden gestraft volgens de ernst van de feiten."

"Telkens is dat gekaderd binnen de volledige context van de feiten en in het belang van de club. Dat laatste primeert altijd. De best mogelijke oplossing is die die het belang van de club dient. Geen enkele individuele speler staat boven de club."