Wordt nederlaag nog zege? KVK legt een klacht neer na sneeuwpartij aan zee

Het sneeuwvoetbal van gisteren krijgt nog een staartje voor de groene tafel. KV Kortrijk dient een klacht in bij de KBVB na de nederlaag gisteren op bezoek bij KV Oostende. "Dit was geen promotie voor het voetbal", klinkt het. Een mogelijke uitkomst is een forfaitzege voor KVK. Ook Genk zou hetzelfde willen doen na de match in Moeskroen.