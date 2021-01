Wordt nederlaag nog zege? KVK en Genk leggen een klacht neer na sneeuwvoetbal

"De wedstrijd kon perfect vandaag afgewerkt worden. In het profvoetbal moet er alles aan gedaan worden om in de beste omstandigheden te spelen. De Geschillencommissie moet nu oordelen.”

"Oostende heeft er niet alles aan gedaan om het veld sneeuwvrij te maken", vertelt voorzitter Ronny Verhelst. "Dit was geen promotie voor het voetbal, ook de kijkers thuis hadden hier niks aan. Bovendien was het risico voor de spelers om geblesseerd te raken groter."

Genk: "Moeskroen heeft onvoldoende maatregelen genomen"

Ook Racing Genk heeft een klacht neergelegd bij de KBVB. De ploeg verloor gisteren met 2-0 in Moeskroen. Na de match maakte trainer Van den Brom zich al bijzonder druk over het veld daar.

"Wij zijn als club van mening dat de wedstrijd niet had mogen gespeeld worden. Een normaal verloop was onmogelijk en het was het ronduit gevaarlijk voor de spelers", klinkt het in een persmededeling.

"De sneeuw was voorspeld maar Moeskroen heeft volgens ons in de uren voorafgaand aan de wedstrijd onvoldoende maatregelen genomen. We hebben voor aanvang van de wedstrijd vergeefs bezwaar gemaakt bij de scheidsrechter en daarom beslist om voorbehoud aan te tekenen."

"We willen als club ook het debat op gang brengen om strengere eisen op te leggen aan clubs op het hoogste niveau."