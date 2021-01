Wie is crosstalent Emiel Verstrynge? "Kloof met Thibau wordt steeds kleiner"

"Uiteindelijk ben ik op de weg gaan koersen. Na 2 jaar dacht ik: ik zal die cross bij ons in de buurt, in Eeklo, meedoen om wat kracht te winnen. Maar dat bleek beter mee te vallen dan gehoopt. Ik ben dan maar blijven crossen."

Dat Verstrynge grote stappen zet, is logisch, want hij bekeerde zich pas laat tot de cross. "Ik heb van alles gedaan. Eerst atletiek, survival vooral. Ik heb nog 3 keer de survival in ons dorp gewonnen. Daarna heb ik op vrij hoog niveau gevoetbald, bij Maldegem. Maar dat werd ik wat beu."

"Er is geen druk: alles mag, niets moet"

Nu traint Verstrynge wekelijks in de professionele omkadering van Tormans. "Ik had meteen een klik met hem", zegt ploegleider Bart Wellens.

"Ik kende hem nochtans niet. Ik had hem alleen eens bezig gezien terwijl hij van zijn oren maakte in de materiaalpost. "Dat is een opvliegend mannetje", dacht ik."

"Dat was ook het eerste wat ik zei toen ik hem ontmoette: "We zijn een team en tonen respect voor de mensen die daar staan." Verstrynge: "Vroeger kon ik inderdaad zo reageren, maar dat was vaak omdat ik boos was op mezelf. Nu ben ik veranderd. Ik heb geleerd dat ik dat niet meer mag doen."

Verstrynge heeft nog wel meer dingen geleerd de voorbije maanden. "Ik heb gemerkt dat ik de grootste sprongen vooruit gemaakt heb op de zwaardere crossen, maar ik hoop ook op de andere omlopen te verbeteren de komende jaren."

Wellens: "Ik denk dat Emiel alle omlopen aankan. Hij mist nog wat techniek, maar daar werken we wekelijks aan. Hij smijt zich ook elke cross. Bij ons is er ook geen druk. Alles mag en niets moet, zelfs volgend jaar niet. Het moet allemaal nog beginnen voor hem."