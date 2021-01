Ward Lemmelijn, de Evenepoel van het roeien: "Ga voor goud in Parijs"

Ward Lemmelijn is de regerende wereldkampioen indoor roeien bij de U23, maar onlangs deed hij een eerste keer mee bij de elite. En het resultaat was verbluffend. Hij won het EK, dat door corona online werd gehouden, met grote voorsprong. Met zoveel fysieke mogelijkheden moet je ook outdoor wat kunnen realiseren? Lemmelijn nuanceert.

Maar intussen is er veel veranderd. Via Sport Vlaanderen en de Vlaamse Roeiliga kreeg Lemmelijn een deftige boot. Hij heeft nu ook een team rondom zich kunnen scharen. "Met Johan Blondelle als techniektrainer, met de nieuwe bondscoach Jan Boone en ook met mijn manager, en uiteraard met mijn vriendin, heb ik uitstekende mensen rondom mij."

"In het begin kon ik niet eens deftig in een boot zitten. Ik viel er ook regelmatig uit. Ik had een oude boot uit 1988 en die viel net niet uit mekaar. Er vielen stukken af en de riemen gingen kapot."

"Specialisten krijgen stilaan een ander beeld van mij."

In het begin werd er wat gelachen met Lemmelijn. Fysiek, een beer, maar technisch moest hij nog alles leren, werd gezegd. Maar dat laatste is toch wel aan het veranderen.

"Dat was een leuke bevestiging voor mezelf. Het bewijst dat ik toch een beetje talent heb. Vooral ook in het lopen heb ik ook iets laten zien, wat niet evident is voor een jongen van 105 kilogram."

In de Container Cup van televisiezender Vier viel Lemmelijn ook al op door geweldige tijden neer te zetten in het roeien, maar ook in het lopen en het fietsen. En zijn totaaltijd was beter dan die van pakweg Mathieu van der Poel of Wout Van Aert. Daar kijk je toch vanop.

Is Tokio nog mogelijk?

Volgens specialisten is het dus een kwestie van tijd voor Lemmelijn de top haalt, maar of hij er ook al zal bij zijn in Tokio, is twijfelachtig. Dat wordt kort dag voor iemand die nog niet zo lang op het water actief is.

"We hebben enkele stageweekends achter de rug", zegt Lemmelijn. "Daar hebben we al van alles uitgeprobeerd. Ik ben een zwaargewicht en in die categorie is er al een sterke dubbel met Ruben Claeys en Pierre Deloof, maar ik heb, samen met Tristan Vandenbussche, ook al laten zien, dat er misschien nog andere combinaties mogelijk zijn."

"In februari gaan we op stage in Varese kijken wat er nog mogelijk is. Er zijn nog 5 plaatsen in de skiff en 2 plaatsen in de dubbel om eventueel nog naar Tokio te kunnen."

"Momenteel is het moeilijk om er al iets zinvols over te zeggen, omdat ik nog geen echte race heb kunnen doen. Het is wachten tot na die stage en de Belgische trials in Hazewinkel in maart."