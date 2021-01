Tennissers klagen over quarantaine en trainen noodgedwongen in hotelkamer

47 tennissers zitten sinds hun aankomst in Melbourne in strikte quarantaine omdat ze tijdens hun reis naar Australië op het vliegtuig zaten met iemand die besmet bleek met het coronavirus.

De 47 gedupeerden mogen hun hotelkamer 2 weken lang niet verlaten, waardoor ze zich niet optimaal kunnen voorbereiden op het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Op Twitter doen enkele spelers hun beklag over de situatie. "Als ik op voorhand geweten had dat dit de regels waren, was ik thuis gebleven. Er werd ons gezegd dat het vliegtuig slechts voor 20% gevuld zou zijn en dat nauwe contacten alleen zouden gelden voor iemand uit ons team", zegt Sorana Cirstea op Twitter.

Ook Joelja Poetintseva doet haar beklag: "Niemand heeft ons ooit gezegd dat het hele vliegtuig in quarantaine zou moeten wanneer één persoon aan boord positief zou testen. Dan had ik wel twee keer nagedacht voor ik naar hier was gekomen."

Toernooidirecteur Craig Tiley heeft begrip voor de verzuchtingen van de spelers. "We bekijken wat we voor hen kunnen doen. De Australian Open gaan zeker door. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt."

(lees voort onder de tweets)