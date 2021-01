Peter Vandenbempt over vertrek Hernan Losada: "Onblusbare ambitie"

Het is wel opvallend dat zijn makelaars de voorbije weken met hun trainer op de markt zijn gegaan, misschien zonder dat Losada dat zelf wist. In het voetbal kan het snel gaan. Beerschot is aan een mindere periode bezig en eindigt het seizoen misschien pakweg als 12e. Dan is er veel minder glans. Misschien willen hij of zijn makelaars dat risico niet lopen.

Hij had kunnen zeggen: ik doe het seizoen nog uit bij Beerschot, de club waarmee ik de promotie naar 1A heb behaald en waarmee ik schitterende eerste maanden van de competitie heb beleefd. Maar nu er zich een kans aandient over de plas wil hij die blijkbaar toch grijpen.

Uit de gesprekken met mensen van Beerschot is gebleken dat Hernan Losada een onblusbare ambitie heeft. Dat wisten we al, maar blijkbaar is hij ook bijzonder ongeduldig.

Het was toch wat veel "de grote Hernan Losada-show"

Bij Beerschot zijn ze natuurlijk niet blij met dit vertrek, maar het is ook niet de grootste catastrofe van de voorbije jaren. Dat er ruis op de lijn zat, is te sterk uitgedrukt, maar het leefde al een tijdje in de club dat het wel heel veel "de grote Hernan Losada-show" was.

Losada nam alle credits voor zich en alle lof straalde op hem af en niet op zijn staf. Dat is anders dan een Marc Brys bij OHL, die zijn assistenten wel vaak bij het succes betrekt.

In de spelersgroep wekte dat af en toe wrevel op, maar een groot probleem was dat nu ook weer niet. Alleen komen kleine irritaties naar boven als het wat minder gaat.

Voor Beerschot is het niet optimaal om midden in het seizoen een nieuwe trainer te moeten zoeken, al zullen ze niet over één nacht ijs gaan en halsoverkop een vervanger nemen. Met Will Still en Frank Dauwen hebben ze toch mensen met metier en een beetje ervaring om een korte periode te overbruggen.

Ik kan me ook voorstellen dat Beerschot voor een coach uit binnen- of buitenland bijzonder interessant is. Het is een club met geld, dus er zijn toch wat mogelijkheden.

Peter Vandenbempt