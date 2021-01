Opnieuw "besmette" Australian Open-vlucht, Coppejans moet in quarantaine

Zaterdag werden al bijna 50 tennissers in strikte quarantaine geplaatst omdat ze op hun vlucht naar Australië op het vliegtuig gezeten hadden met iemand die bij aankomst in Melbourne positief testte op het coronavirus. Niemand van hen mag de komende 14 dagen zijn of haar hotelkamer verlaten.

Zondag kreeg ook Kimmer Coppejans slecht nieuws. De Belg zat op het chartervliegtuig dat de kwalificatiespelers vanuit Doha naar Melbourne vloog. Iemand die ook op dat vliegtuig zat, blijkt nu besmet met het virus. Ook Coppejans moet dus 14 dagen in zijn hotelkamer blijven.

"Een bittere pil om te slikken", zucht Coppejans. "Ik had net mijn trainingsschema gekregen, dus ik dacht dat het in orde was. Even later kwam dan die mail. Dat was toch even zuur. Veel meer weet ik nog niet. Morgen krijgen we meer uitleg."

