Motherwell stopt de zegereeks van Rangers, titel komt geenszins in gevaar

Motherwell hield Rangers in eigen huis op 1-1. De verrassende uitschuiver bij de voorlaatste in de Schotse competitie betekent dat Rangers het clubrecord van 17 opeenvolgende overwinningen dus niet kan evenaren of verbeteren.

Het Schotse record staat op naam van aartsrivaal Celtic, dat in het seizoen 2003-2004 25 keer op rij won.



Voor de titelstrijd hoeft dit puntenverlies weinig te betekenen. De Rangers zijn nog altijd leider met een bonus van liefst 21 punten op Celtic, dat weliswaar 3 matchen minder gespeeld heeft.

In de Europa League nemen de Schotten het op 18 februari op tegen Antwerp in de heenmatch van de 1/16e finales van de Europa League.