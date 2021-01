James Harden schrijft meteen geschiedenis in eerste match voor Brooklyn

Na zijn veelbesproken overgang van Houston naar Brooklyn mocht James Harden afgelopen nacht voor het eerst het truitje van de Nets aantrekken. Harden kwam traag op gang, maar toen de scoremachine op toerental kwam, was er geen houden meer aan.

Harden was uiteindelijk goed voor 32 punten, 12 rebounds en 14 assists. Daarmee is hij de eerste speler in de geschiedenis van de NBA die bij een nieuwe ploeg debuteert met een triple-double gecombineerd met minstens 30 punten. Met 14 assists verbeterde hij ook het clubrecord voor een debuterende speler.

De topschutter van de Nets tegen Orlando was evenwel Hardens maatje Kevin Durant, die 42 punten maakte in de 122-115-overwinning van de Nets.