Het programma van de Astana-kopmannen: Fuglsang rijdt de Ronde van Vlaanderen

De Kazachse kampioen Aleksej Loetsenko neemt de grootste klassieke hap voor zijn rekening.

Na Milaan-Sanremo volgt een Vlaams blok met onder meer de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en nog twee klimklassiekers.

Ook Jakob Fuglsang heeft een rugnummer voor de Ronde van Vlaanderen aangevraagd. Het wordt zijn enige kasseiklassieker. De Deen focust zich na de Waalse klassiekers op de Tour en de Spelen.

"Ik wil een eerste piek in de Ardennen leggen", zegt de Deen. "De Tour rijd ik in functie van de Spelen. Ik wil mijn zilver van Rio 2016 inruilen voor goud in Tokio. Een rit in de Tour laat ik uiteraard niet liggen, maar de wegrit op de Spelen is mijn hoofddoel."

Aleksandr Vlasov, tot slot, wordt de kopman voor de Giro. Vorig jaar moest hij de strijd snel staken in Italië, in de Vuelta werd hij 11e.