Hanne en Stijn Desmet voor EK shorttrack: "We gaan voor medailles"

"We zitten hier gewoon in onze hotelkamer en we krijgen hier ons eten", vertelt Hanne Desmet. "We moeten hier blijven en alleen om te trainen op het ijs mogen we het hotel verlaten."

Er wordt veel van de Belgen verwacht. Hanne Desmet pakte zilver op EK in 2019. "Ik wil zeker meedoen voor de medailles, maar mijn voorbereiding was niet ideaal dit jaar. Ik heb lang last gehad van een rugblessure. Ik weet dus niet hoe het zal lopen, maar ik wil wel finales rijden. Door corona zijn er ook wat concurrenten afwezig, dus dat vergroot mijn kansen."

Broer Stijn won ook al eens EK-zilver op de 3000 meter in 2020. "Ik heb minder goeie excuses dan Hanne om niet op mijn top te zijn. Ik ga ook voor de medailles, maar het wordt moeilijk."

Want in shorttrack hangt het niet alleen van je eigen vorm af. "Je moet in topconditie zijn, maar geluk is ook een factor. En je moet voor de race ook tactisch alles goed in je hoofd hebben."

Volgend jaar gaat de familie Desmet naar de Winterspelen. "Ik ben er nog niet heel veel mee bezig", vertelt Stijn. "Het is nog wel eventjes, maar dat is zeker een doel voor ons."