Van Aert ontkent nieuws over contract: "Tot 2024? Ze hebben iets uitgevonden"

Van Aert heeft als kersverse papa niet veel tijd om de Italiaanse kranten te lezen. De Gazzetta dello Sport schreef dat hij voor twee jaar had bijgetekend bij Jumbo-Visma. "Ah? Dat is nieuws dan blijkbaar", zei hij voor de Zilvermeercross in Mol.

Eind 2021 loopt zijn huidige contract af. "Ik heb mijn handtekening nog niet gezet voorlopig. Ze hebben iets uitgevonden dat nog niet waar is."

Wat is er dan wel waar? "Het ziet er goed uit en ik zal zeker ergens bijtekenen. Ik ben nog niet van plan om te stoppen. We zullen zien."