John van den Brom foetert op het sneeuwveld: "Kom op. We zijn geen amateurs"

Vorige week een uitschuiver tegen Kortrijk, vanavond een nederlaag bij Moeskroen. "Maar vooraf was het al een loterij", opende John van den Brom zijn aanklacht.

"Je bereidt je als topclub voor op een lastige uitmatch en dan krijg je deze omstandigheden. Dan kun je dat in de prullenbak gooien. Vroeger zeiden we: gooi de bal in het midden en kijk maar wie er dan als beste uitkomt."

"Het is vervelend dat we verloren hebben en dan ben je sneller geïrriteerd, maar ik had hetzelfde gezegd bij een overwinning. Je voert een strijd in de competitie en dan wil je goeie omstandigheden."

"Hier was geen veldverwarming, er is niet alles aan gedaan om het veld schoon te krijgen. Kom op. We zijn geen amateurs, hé. Dat vind ik misschien nog veel erger dan de nederlaag. Dit kan toch niet."