Fanny Smets verpulvert haar Belgisch indoorrecord polsstokspringen

Er lijkt maar geen sleet te komen op Fanny Smets, de beste Belgische polsstokspringster. Op haar 33e verbeterde ze zichzelf in Bordeaux nog eens gevoelig, met een sprong over 4,51 meter. Dat is 11 centimer hoger dan ze een jaar eerder in Gent liet optekenen.

Met 4,51 meter doet Smets bovendien even goed als haar Belgische record outdoor. Ze hoopt haar carrière letterlijk en figuurlijk met een hoogtepunt te kunnen afsluiten, want ze wil zich voor het eerst voor de Olympische Spelen plaatsen. De olympische limiet ligt wel op 4,70 meter, maar wordt door de coronaperikelen misschien iets soepeler gehanteerd.